Маска проверяют на разглашение гостайн США

Илона Маска подозревают в нарушениях регламентов США о конфиденциальности

18 декабря 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Илона Маска подозревают в нарушении законов о гостайне Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Федеральные власти США начали несколько проверок в отношении компании SpaceX и ее основателя, предпринимателя Илона Маска по подозрению в нарушениях конфиденциальности. Им предстоит выяснить, соблюдала ли компания и ее руководитель федеральные регламенты о раскрытии сведений, которые касаются гостайны. Об этом сообщила газета The New York Times. «Федеральные агентства начали как минимум три проверки на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент. В частности, не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — уточнило издание. Как сообщало URA.RU ранее, юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом рассказали американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральные власти США начали несколько проверок в отношении компании SpaceX и ее основателя, предпринимателя Илона Маска по подозрению в нарушениях конфиденциальности. Им предстоит выяснить, соблюдала ли компания и ее руководитель федеральные регламенты о раскрытии сведений, которые касаются гостайны. Об этом сообщила газета The New York Times. «Федеральные агентства начали как минимум три проверки на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент. В частности, не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — уточнило издание. Как сообщало URA.RU ранее, юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом рассказали американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков.