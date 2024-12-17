17 декабря 2024

Маска проверяют на разглашение гостайн США

Илона Маска подозревают в нарушениях регламентов США о конфиденциальности
© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock, stock, Маск Илон
Илона Маска подозревают в нарушении законов о гостайне Фото:

Федеральные власти США начали несколько проверок в отношении компании SpaceX и ее основателя, предпринимателя Илона Маска по подозрению в нарушениях конфиденциальности. Им предстоит выяснить, соблюдала ли компания и ее руководитель федеральные регламенты о раскрытии сведений, которые касаются гостайны. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Федеральные агентства начали как минимум три проверки на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент. В частности, не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — уточнило издание.

Как сообщало URA.RU ранее, юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом рассказали американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков.

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Федеральные власти США начали несколько проверок в отношении компании SpaceX и ее основателя, предпринимателя Илона Маска по подозрению в нарушениях конфиденциальности. Им предстоит выяснить, соблюдала ли компания и ее руководитель федеральные регламенты о раскрытии сведений, которые касаются гостайны. Об этом сообщила газета The New York Times. «Федеральные агентства начали как минимум три проверки на предмет соблюдения компанией и ее руководителем регламента о раскрытии информации, направленного на защиту государственной тайны. Маск и SpaceX неоднократно не соблюдали федеральный регламент. В частности, не предоставляли некоторые подробности своих встреч с иностранными лидерами», — уточнило издание. Как сообщало URA.RU ранее, юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом рассказали американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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