Наркотики не дали Маску получить доступ к секретной информации

Юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом сообщают американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков.
«Полезные грузы, которые SpaceX запускает в небеса для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и доступны только избранным сотрудникам ракетной компании, имеющим особый допуск к секретной информации. <...> Однако Илон Маск к этому числу не относится», — пишет The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что решение юристов связано с прошлым употреблением Маском наркотических веществ. Также их смущают контакты Маска с иностранными гражданами.
В 2018 году Илон Маск стал героем мемов после того, как поучаствовал в подкасте американского комика Джо Роганом. В выпуске предприниматель курил марихуану. Соответствующие фото быстро разлетелись по интернету. Данный наркотик легализован в некоторых штатах США.
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