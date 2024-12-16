Наркотики не дали Маску получить доступ к секретной информации

WSJ: юристы SpaceX хотят запретить давать Илону Маску доступ к военным данным
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Space X хочет запретить давать Илону Маску доступ к секретным данным
Space X хочет запретить давать Илону Маску доступ к секретным данным Фото:

Юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом сообщают американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков.

«Полезные грузы, которые SpaceX запускает в небеса для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и доступны только избранным сотрудникам ракетной компании, имеющим особый допуск к секретной информации. <...> Однако Илон Маск к этому числу не относится», — пишет The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что решение юристов связано с прошлым употреблением Маском наркотических веществ. Также их смущают контакты Маска с иностранными гражданами.

В 2018 году Илон Маск стал героем мемов после того, как поучаствовал в подкасте американского комика Джо Роганом. В выпуске предприниматель курил марихуану. Соответствующие фото быстро разлетелись по интернету. Данный наркотик легализован в некоторых штатах США.

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Юридический отдел компании SpaceX рекомендовал не добиваться доступа к секретной информации для основателя Илона Маска, связанной с военными и разведывательными миссиями в космосе. Об этом сообщают американские журналисты, отмечая, что причиной таких опасений является прошлый опыт употребления Маском наркотиков. «Полезные грузы, которые SpaceX запускает в небеса для американских военных и разведывательных агентств, обычно считаются государственной тайной и доступны только избранным сотрудникам ракетной компании, имеющим особый допуск к секретной информации. <...> Однако Илон Маск к этому числу не относится», — пишет The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что решение юристов связано с прошлым употреблением Маском наркотических веществ. Также их смущают контакты Маска с иностранными гражданами. В 2018 году Илон Маск стал героем мемов после того, как поучаствовал в подкасте американского комика Джо Роганом. В выпуске предприниматель курил марихуану. Соответствующие фото быстро разлетелись по интернету. Данный наркотик легализован в некоторых штатах США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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