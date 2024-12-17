Экс-зама Шойгу оставили без раритетного лимузина

Басманный суд Москвы наложил арест на два ретроавтомобиля в рамках расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, включая редкий американский лимузин Packard 1942 года выпуска. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на материалы дела.
«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) было возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении заместителя министра обороны РФ Иванова и неустановленных лиц. На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на автомобиль Packard 1942», — говорится в документах по делу. Сообщение передает ТАСС.
Кроме Packard, под арест попал и другой ретроавтомобиль — Opel Admiral 1939 года выпуска. Оба автомобиля являются значимыми экземплярами автомобильной истории и связаны с периодом до Второй мировой войны и послевоенным временем в СССР.
Несколькими часами ранее также сообщалось об аресте элитного автомобиля Rolls-Royce Ghost, принадлежащего Иванову. Его стоимость составляет свыше 10 миллионов рублей. Это не первый подобный имущественный арест, передает RT. Сам Тимур Иванов был арестован еще в апреле текущего года по подозрению в получении крупнейшей взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он свою вину отрицает. Иванову несколько раз продлевали арест, передает РАПСИ.
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