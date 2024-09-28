У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появились новые доказательства. Об этом говорится в документах, которые подтверждаются судебными материалами.
«Тимур Иванов числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Эти данные свидетельствуют о возможном расширении материальной базы обвинения», — передает РИА Новости на основании документов, которые имеют в распоряжении агентства.
Ранее сообщалось, что у Иванова и его жены нашли особняк и раритетные авто. Супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.