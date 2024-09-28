28 сентября 2024

У замглавы Минобороны РФ Иванова нашли Cadillac и раритетный автомобиль

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Данные свидетельствуют о возможном расширении материальной базы обвинения
Данные свидетельствуют о возможном расширении материальной базы обвинения Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появились новые доказательства. Об этом говорится в документах, которые подтверждаются судебными материалами.

«Тимур Иванов числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Эти данные свидетельствуют о возможном расширении материальной базы обвинения», — передает РИА Новости на основании документов, которые имеют в распоряжении агентства. 

Ранее сообщалось, что у Иванова и его жены нашли особняк и раритетные авто. Супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин. 

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В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появились новые доказательства. Об этом говорится в документах, которые подтверждаются судебными материалами. «Тимур Иванов числится владельцем Cadillac Escalade 2021 года выпуска и раритетного автомобиля 1967 года. Эти данные свидетельствуют о возможном расширении материальной базы обвинения», — передает РИА Новости на основании документов, которые имеют в распоряжении агентства.  Ранее сообщалось, что у Иванова и его жены нашли особняк и раритетные авто. Супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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