17 декабря 2024

В Перми осудили мужчину, укусившего полицейского на автовокзале

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция пыталась задержать пермяка на автовокзале
Полиция пыталась задержать пермяка на автовокзале Фото:

Свердловский районный суд Перми вынес приговор мужчине, который укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел на автовокзале в марте 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«На автовокзале сотрудниками полиции был остановлен мужчина в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь вырваться от стражей порядка, он укусил одного из них», — сказано в сообщении.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Приговор в силу еще не вступил.

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор мужчине, который укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел на автовокзале в марте 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «На автовокзале сотрудниками полиции был остановлен мужчина в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь вырваться от стражей порядка, он укусил одного из них», — сказано в сообщении. Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Приговор в силу еще не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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