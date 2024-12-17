В Перми осудили мужчину, укусившего полицейского на автовокзале

Полиция пыталась задержать пермяка на автовокзале
Свердловский районный суд Перми вынес приговор мужчине, который укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел на автовокзале в марте 2024 года, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«На автовокзале сотрудниками полиции был остановлен мужчина в состоянии наркотического опьянения. Пытаясь вырваться от стражей порядка, он укусил одного из них», — сказано в сообщении.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Приговор в силу еще не вступил.
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