В Перми на одной сцене соберутся звезды российского балета
Пермское хореографическое училище отмечает 80-летие
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Перми большим шоу на сцене театра оперы и балета отметят юбилей хореографического училища. 9 ноября здесь соберутся выпускники разных лет, которые сейчас работают в ведущих театрах России. Билеты распроданы задолго до выступления.
«За 80 лет Пермское хореографическое училище стало одной из ведущих балетных школ России. Его выпускники танцуют на главных сценах страны и мира, а 9 ноября они вновь соберутся в родном городе», — рассказали в театре оперы и балета.
В один вечер на сцене выступят прима-балерины Оксана Скорик (Мариинский театр) и Екатерина Первушина («Кремлевский балет»), премьеры Никита Четвериков (Михайловский театр) и Кирилл Макурин (Пермский театр оперы и балета), солисты Алексей Хамзин и Ульяна Мокшева (Большой театр), Мария Ширинкина и Роман Малышев (Мариинский театр), Данила Хамзин (Михайловский театр), Александр Кочетков (Челябинский театр оперы и балета), народная артистка России Татьяна Предеина. Компанию им составят артисты театра «Балет Евгения Панфилова»: Елизавета Чернова, Руслан Ильзигитов, Павел Васькин, Евгений Лыков и другие.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!