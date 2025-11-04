В Перми на одной сцене соберутся звезды российского балета

Пермское хореографическое училище отмечает 80-летие Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Перми большим шоу на сцене театра оперы и балета отметят юбилей хореографического училища. 9 ноября здесь соберутся выпускники разных лет, которые сейчас работают в ведущих театрах России. Билеты распроданы задолго до выступления.

«За 80 лет Пермское хореографическое училище стало одной из ведущих балетных школ России. Его выпускники танцуют на главных сценах страны и мира, а 9 ноября они вновь соберутся в родном городе», — рассказали в театре оперы и балета.