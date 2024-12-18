Депутат Миронов усомнился в адекватности главы ЦБ Набиуллиной

Депутат и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной и спросил, адекватная ли она. Подобный вопрос он задал на фоне повышения ключевой ставки в два раза и заявлениях о том, что иного пути для снижения инфляции нет.
«Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. На сколько увеличилась инфляция? В два раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Что за бред вы несете?» — заявил Миронов, передает RTVI.
Он также назвал повышение ключевой ставки вредительством. По его мнению, подобное не дает поднимать уровень ВВП и «гробит экономику» России. Кроме того, по его мнению, повышение ключевой ставки является негативным фактором в 2024 году.
Ранее участники консенсус-прогноза РБК сообщили, что на заседании Центробанка 20 декабря ключевая ставка может быть повышена до 23%. Также еще четверо экспертов считают, что ставку могут повысить до 25%. По мнению экспертов, такое решение необходимо для реагирования на ускорение уровня инфляции и волатильности.
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