Депутаты хотят лично повлиять на увольнение главы ЦБ: о критике и поддержке Набиуллиной

Группа депутатов России внесет на рассмотрение Госдумы проект о праве народных избранников направлять обращение к президенту о снятии с должности председателя Центрального банка. Что стало причиной такой идеи, кто еще критикует политику ЦБ РФ, а также ее руководителя Эльвиру Набиуллину, и кто о ней отзывается положительно — в материале URA.RU.
Депутаты хотят получить частичный контроль над ЦБ
В Госдуме России депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова внесли законопроект, который предусматривает возможность обращения к президенту по поводу досрочного снятия с должности главы ЦБ. Механизм предполагает поддержку не менее 90 депутатов.
Эльвира Набиуллина, занимающая эту должность с 2013 года, сейчас критикуется за повышение ключевой ставки до 21% и планы её дальнейшего увеличения до 22-24%. Парламентарии считают такую денежно-кредитную политику вредной для экономики, так как высокие ставки ухудшают условия для бизнеса и способствуют росту инфляции.
Кто еще критиковал главу ЦБ
Критика в адрес Набиуллиной не ограничивается только парламентскими кругами. Эксперты Центра макроэкономического анализа указывают, что жесткая денежно-кредитная политика может привести к стагфляции и массовым банкротствам. Они рекомендуют снизить ставку до 15–16% к середине следующего года, передает мнение аналитиков InvestFuture.
Российский союз промышленников и предпринимателей и вовсе предлагает более радикальные меры, включая взятие ЦБ под контроль правительства и обязательное согласование его политики с властями. InvestFuture напоминает, однако, что ЦБ не входит ни в одну структуру государственной власти, его статус — «особый публично-правовой институт».
Банк России целенаправленно создан независимым
ЦБ не подчиняется в данный момент Госдуме, поскольку является независимой организацией. На сайте банка напоминают, что ЦБ «обладает особым конституционно-правовым статусом, установленным cтатьей 75 Конституции РФ». В ней определено исключительное право Банка России на осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля.
Банк России работает независимо от других федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов страны. Также он неподвластен органам местного самоуправления.
Путин остается стабильно доволен работой главы ЦБ
Несмотря на широкую критику, президент Владимир Путин выражал поддержку Набиуллиной на протяжении всей ее работы. Так, в 2017 году российский лидер предложил именно ее кандидатуру на рассмотрение Госдумы.
«Вы возглавили ЦБ в сложное для мировой и российской экономики время... Что бы в это сложное время ЦБ ни делал, это всегда вызывает реакцию, и мнения всегда расходятся по поводу того, что и как [банк] делает. Под вашим руководством Центробанк сделал очень много для стабилизации ситуации в экономике в целом», — заметил тогда Путин.
Поддержкой лидера страны политика Центробанка пользуется и сегодня: «...именно специалисты Центрального Банка в соответствии с законом должны принимать окончательные решения [по вопросу ставки]», — говорил Путин на пресс-конференции в Астане, комментируя нынешнюю политику мегарегулятора по борьбе с инфляцией.
Набиуллиной восхищаются зарубежные экономисты
Международный валютный фонд (МВФ), в лице его главы Кристин Лагард, также высоко оценил работу Набиуллиной. Лагард назвала её труд «фантастическим», особенно в контексте поддержания макроэкономической стабильности.
Набиуллина также была включена в число лучших глав ЦБ по оценке издания Global Finance. Она получила вместе с еще семью «центральными банкирами» высший рейтинг «А».
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