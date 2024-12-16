РБК: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда

Большинство аналитиков предсказывают повышение ключевой ставки Банка России до 23% на заседании 20 декабря. Эксперты уверены, что такое решение будет обусловлено необходимостью реагировать на ускорение инфляции и волатильность на валютном рынке.
«Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку с 21 до 23% годовых», — считают большинство участников консенсус-прогноза РБК. Журналисты ссылаются на аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний. Подъем ставки до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов.
Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысит ставку до 25%. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 б.п. — до 24%, двое не исключают, что она может остаться неизменной — 21%.
Аналитиков также опросили журналисты «Ведомостей». Те в разговоре с газетой предположили увеличение ключевой процентной ставки на ближайшем заседании Центробанка. Цифры также варьируются от 23 до 25%.
В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что Центробанк допускает очередное повышение в ближайшее время. Это связано с тактикой борьбы с инфляцией в России. Финансовые аналитики также заявляли о потенциальном падении рубля до 127 рублей за доллар в 2025 году.
Министерство экономического развития планирует скорректировать прогноз инфляции на 2025 год, ожидая увеличение более, чем 4,5%, передает «Национальная служба новостей». Глава ВТБ Андрей Костин считает, что ставка будет высокой и в следующем году, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.