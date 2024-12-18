В Перми задержали парня, который хотел поджечь два военкомата

В Перми задержан 19-летний молодой человек, который намеревался поджечь два военкомата. Известно, что у него имеются психические заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.
«Молодого человека задержали сотрудники вневедомственной охраны. Он хотел поджечь военкоматы Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. При задержании парень пояснил, что ему за это обещали заплатить какие-то люди, которых он нашел в интернете во время поисков работы. У 19-летнего пермяка имеются психические заболевания», — уточнили в Росгвардии.
Силовики забрали у парня пакет с бутылками, в которых находится жидкость и отправили все это на экспертизу. Сам он помещен в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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