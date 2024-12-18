Десятки домов снесут на окраине Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища, о демонтаже которых ранее писало URA.RU. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«До 31 марта 2025 года подрядная организация выполнит работы по выносу объектов. Незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны одного из важных источников питьевой воды для жителей уральской столицы», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления мэра глава Верх-Исетского района Андрей Морозов.
С просьбой о демонтаже построек к мэрии обратился МУП «Водоканал» в конце августа 2024 года. Данные объекты находятся в водоохранной зоне, что может угрожать качеству воды, поступающей в город.
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