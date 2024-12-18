Десятки домов снесут на окраине Екатеринбурга

На острове Волчихинского водохранилища Екатеринбурга снесут 59 незаконных домов
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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, домик, шарташ
Постройки снесут до конца марта 2025-го (архивное фото) Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища, о демонтаже которых ранее писало URA.RU. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

«До 31 марта 2025 года подрядная организация выполнит работы по выносу объектов. Незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны одного из важных источников питьевой воды для жителей уральской столицы», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления мэра глава Верх-Исетского района Андрей Морозов.

С просьбой о демонтаже построек к мэрии обратился МУП «Водоканал» в конце августа 2024 года. Данные объекты находятся в водоохранной зоне, что может угрожать качеству воды, поступающей в город.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил снос 59 незаконных рыбацких домиков на берегах и острове Волчихинского водохранилища, о демонтаже которых ранее писало URA.RU. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации. «До 31 марта 2025 года подрядная организация выполнит работы по выносу объектов. Незаконные постройки находятся в зоне санитарной охраны одного из важных источников питьевой воды для жителей уральской столицы», — следует из документа. Проконтролирует исполнение постановления мэра глава Верх-Исетского района Андрей Морозов. С просьбой о демонтаже построек к мэрии обратился МУП «Водоканал» в конце августа 2024 года. Данные объекты находятся в водоохранной зоне, что может угрожать качеству воды, поступающей в город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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