Мигранты-закладчики получили от 13 до 15 лет строгого режима в Кемеровской области

В Кемеровской области мигрантов осудили за 52 наркопреступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор 4 мигрантам
Суд вынес приговор 4 мигрантам Фото:

В Кемеровской области суд города Прокопьевск вынес приговор 4 мигрантам. Они обвиняются в 52 особо тяжких наркопреступлениях. Об этом сообщает МВД по региону.

«Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех 30-летних иностранных граждан. Они обвинялись в совершении 52 особо тяжких преступлений», — говорится на сайте МВД по Кемеровской области.

В 2022 году преступники работали закладчиками. По версии следствия, они доставили порядка 2 килограммов запрещенных веществ в город Прокопьевск. Сотрудники полиции поймали их с поличным. У закладчиков изъяли 40 свертков с героином, также были найдены больше 50 тайников с наркотиками. Всем иностранцам вынесен обвинительный приговор. Они отправятся в исправительные колонии строгого режима на сроки от 13 до 15 лет.

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В Кемеровской области суд города Прокопьевск вынес приговор 4 мигрантам. Они обвиняются в 52 особо тяжких наркопреступлениях. Об этом сообщает МВД по региону. «Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех 30-летних иностранных граждан. Они обвинялись в совершении 52 особо тяжких преступлений», — говорится на сайте МВД по Кемеровской области. В 2022 году преступники работали закладчиками. По версии следствия, они доставили порядка 2 килограммов запрещенных веществ в город Прокопьевск. Сотрудники полиции поймали их с поличным. У закладчиков изъяли 40 свертков с героином, также были найдены больше 50 тайников с наркотиками. Всем иностранцам вынесен обвинительный приговор. Они отправятся в исправительные колонии строгого режима на сроки от 13 до 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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