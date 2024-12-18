Мигранты-закладчики получили от 13 до 15 лет строгого режима в Кемеровской области

В Кемеровской области суд города Прокопьевск вынес приговор 4 мигрантам. Они обвиняются в 52 особо тяжких наркопреступлениях. Об этом сообщает МВД по региону.
«Суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех 30-летних иностранных граждан. Они обвинялись в совершении 52 особо тяжких преступлений», — говорится на сайте МВД по Кемеровской области.
В 2022 году преступники работали закладчиками. По версии следствия, они доставили порядка 2 килограммов запрещенных веществ в город Прокопьевск. Сотрудники полиции поймали их с поличным. У закладчиков изъяли 40 свертков с героином, также были найдены больше 50 тайников с наркотиками. Всем иностранцам вынесен обвинительный приговор. Они отправятся в исправительные колонии строгого режима на сроки от 13 до 15 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.