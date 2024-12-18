Пермская галерея на деньги гранта приспособит свое новое здание для незрячих

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Для незрячих в Пермской галерее создают тактильные копии произведений искусства (архивное фото)
Для незрячих в Пермской галерее создают тактильные копии произведений искусства (архивное фото) Фото:

Пермская художественная галерея готовит специальный экскурсионно-навигационный маршрут по новому зданию для незрячих посетителей. Проект будет реализован благодаря победе в грантовом конкурсе «Музеев Русского Севера», рассказали в галерее.

«На входе незрячие посетители смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. С их помощью устройство будет понимать нахождение гостя и предлагать ему варианты маршрута, рассказывать о том, что находится в зоне действия той или иной метки. Тексты будут написаны профессиональным тифлокомментатором и „простым языком“, что позволит ориентировать их на разновозрастную аудиторию незрячих гостей», — объясняет галерея суть проекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Директор Пермской галереи Юлия Тавризян добавила, что для незрячих и слабовидящих людей музей создает тексты со шрифтом Брайля, а также тактильные экспонаты. Это будут копии произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и драгоценных металлов.

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Пермская художественная галерея готовит специальный экскурсионно-навигационный маршрут по новому зданию для незрячих посетителей. Проект будет реализован благодаря победе в грантовом конкурсе «Музеев Русского Севера», рассказали в галерее. «На входе незрячие посетители смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. С их помощью устройство будет понимать нахождение гостя и предлагать ему варианты маршрута, рассказывать о том, что находится в зоне действия той или иной метки. Тексты будут написаны профессиональным тифлокомментатором и „простым языком“, что позволит ориентировать их на разновозрастную аудиторию незрячих гостей», — объясняет галерея суть проекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Директор Пермской галереи Юлия Тавризян добавила, что для незрячих и слабовидящих людей музей создает тексты со шрифтом Брайля, а также тактильные экспонаты. Это будут копии произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и драгоценных металлов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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