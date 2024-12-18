Пермская галерея на деньги гранта приспособит свое новое здание для незрячих

Пермская художественная галерея готовит специальный экскурсионно-навигационный маршрут по новому зданию для незрячих посетителей. Проект будет реализован благодаря победе в грантовом конкурсе «Музеев Русского Севера», рассказали в галерее.
«На входе незрячие посетители смогут получить специальное устройство, которое будет синхронизировано с bluetooth-метками, установленными по периметру всех экспозиций. С их помощью устройство будет понимать нахождение гостя и предлагать ему варианты маршрута, рассказывать о том, что находится в зоне действия той или иной метки. Тексты будут написаны профессиональным тифлокомментатором и „простым языком“, что позволит ориентировать их на разновозрастную аудиторию незрячих гостей», — объясняет галерея суть проекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Директор Пермской галереи Юлия Тавризян добавила, что для незрячих и слабовидящих людей музей создает тексты со шрифтом Брайля, а также тактильные экспонаты. Это будут копии произведений живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и драгоценных металлов.
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