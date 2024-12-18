Врач рассказала, какие продукты обязательно надо есть зимой

Врач Хаустова: зимой нужно есть цитрусовые, яица и жирную рыбу
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Цитрусовые позволяют укрепить иммунитет в зимний период
Цитрусовые позволяют укрепить иммунитет в зимний период Фото:

Для поддержания иммунитета зимой нужно употреблять в пищу цитрусовые, яица, скумбрию и добавлять в блюда специи. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова.

«Чтобы укрепить свой иммунитет, следует употреблять достаточное количества продуктов, обогащенных витаминами и минералами. Прежде всего нужно есть побольше цитрусовых. Такой же эффект на организм оказывают некоторые другие фрукты и овощи, включая киви, папайю, брокколи, брюссельская капуста и сладкий перец», — рассказала URA.RU Хаустова. 

Также врач советует увеличивать потребление продуктов, богатых витамином D, дефицит которого возникает из-за нехватки солнечного света. К ним относятся яйца, молочные изделия и жирные сорта рыбы (лосось и скумбрия). По словам Хаустовой, зимой полезно чаще использовать специи в кулинарии, поскольку они стимулируют кровообращение, предотвращают простуды и ускоряют метаболизм.

Несмотря на сниженную потребность в жидкости, забывать о поддержании водного баланса не нужно. В холодное время года предпочтение следует отдавать теплым напиткам, таким как чай, травяные настои и компоты из сухофруктов.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал зимой употреблять в пищу корнеплоды, в частности капусту, и цитрусовые. Важно включить в рацион мандарины, апельсины и зимние сморта яблок, передает RT.

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Для поддержания иммунитета зимой нужно употреблять в пищу цитрусовые, яица, скумбрию и добавлять в блюда специи. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова. «Чтобы укрепить свой иммунитет, следует употреблять достаточное количества продуктов, обогащенных витаминами и минералами. Прежде всего нужно есть побольше цитрусовых. Такой же эффект на организм оказывают некоторые другие фрукты и овощи, включая киви, папайю, брокколи, брюссельская капуста и сладкий перец», — рассказала URA.RU Хаустова.  Также врач советует увеличивать потребление продуктов, богатых витамином D, дефицит которого возникает из-за нехватки солнечного света. К ним относятся яйца, молочные изделия и жирные сорта рыбы (лосось и скумбрия). По словам Хаустовой, зимой полезно чаще использовать специи в кулинарии, поскольку они стимулируют кровообращение, предотвращают простуды и ускоряют метаболизм. Несмотря на сниженную потребность в жидкости, забывать о поддержании водного баланса не нужно. В холодное время года предпочтение следует отдавать теплым напиткам, таким как чай, травяные настои и компоты из сухофруктов. Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал зимой употреблять в пищу корнеплоды, в частности капусту, и цитрусовые. Важно включить в рацион мандарины, апельсины и зимние сморта яблок, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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