Врач рассказала, какие продукты обязательно надо есть зимой

Для поддержания иммунитета зимой нужно употреблять в пищу цитрусовые, яица, скумбрию и добавлять в блюда специи. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова.
«Чтобы укрепить свой иммунитет, следует употреблять достаточное количества продуктов, обогащенных витаминами и минералами. Прежде всего нужно есть побольше цитрусовых. Такой же эффект на организм оказывают некоторые другие фрукты и овощи, включая киви, папайю, брокколи, брюссельская капуста и сладкий перец», — рассказала URA.RU Хаустова.
Также врач советует увеличивать потребление продуктов, богатых витамином D, дефицит которого возникает из-за нехватки солнечного света. К ним относятся яйца, молочные изделия и жирные сорта рыбы (лосось и скумбрия). По словам Хаустовой, зимой полезно чаще использовать специи в кулинарии, поскольку они стимулируют кровообращение, предотвращают простуды и ускоряют метаболизм.
Несмотря на сниженную потребность в жидкости, забывать о поддержании водного баланса не нужно. В холодное время года предпочтение следует отдавать теплым напиткам, таким как чай, травяные настои и компоты из сухофруктов.
Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал зимой употреблять в пищу корнеплоды, в частности капусту, и цитрусовые. Важно включить в рацион мандарины, апельсины и зимние сморта яблок, передает RT.
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