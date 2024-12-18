«Коммерсант»: бывший топ-менеджер «Роснано» вместо тюрьмы поедет на СВО

Московский городской суд приостановил уголовное дело против бывшего инвестиционного директора компании «Роснано» Наиля Губаева. Рассмотрение дела остановлено в связи с тем, что Губаев заключил контракт с Министерством обороны и в ближайшее время отправится в зону спецоперации.
«Мосгорсуд приостановил уголовное преследование бывшего инвестиционного директора „Роснано“ Наиля Губаева, ранее осужденного на восемь лет за хищение 179 млн рублей. Апелляционной инстанцией приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение, однако оно не состоится, так как фигурант заключил с Минобороны контракт на участие в СВО», — пишет газета «Коммерсант».
В июне 2024 года Гагаринский районный суд Москвы признал Губаева виновным в крупном мошенничестве и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Однако адвокаты обжаловали приговор, утверждая, что Губаев был владельцем компании, в пользу которой были отсужены деньги. После этого дело было отправлено на пересмотр, но затем приостановлено из-за нового контракта Губаева с военным ведомством.
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