ТАСС: 19 вагонов сошли с рельсов в Мурманской области

При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
«По уточненной информации, с рельсов сошли 19 вагонов», — сказал собеседник агентства. В результате столкновения повреждены три пассажирских вагона, а также несколько грузовых вагонов. Уточняется, что среди сошедших с рельсов вагонов было 15 грузовых.
На момент происшествия в пассажирском поезде находились 326 человек. Сейчас уточняется число пострадавших, по предварительным данным, от 10 до 17 пассажиров нуждаются в медицинской помощи. По факту столкновения возбуждено уголовное дело.
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