18 декабря 2024

ТАСС: 19 вагонов сошли с рельсов в Мурманской области

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В результате инцидента пострадали люди
В результате инцидента пострадали люди Фото:

При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«По уточненной информации, с рельсов сошли 19 вагонов», — сказал собеседник агентства. В результате столкновения повреждены три пассажирских вагона, а также несколько грузовых вагонов. Уточняется, что среди сошедших с рельсов вагонов было 15 грузовых.

На момент происшествия в пассажирском поезде находились 326 человек. Сейчас уточняется число пострадавших, по предварительным данным, от 10 до 17 пассажиров нуждаются в медицинской помощи. По факту столкновения возбуждено уголовное дело.

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При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб. «По уточненной информации, с рельсов сошли 19 вагонов», — сказал собеседник агентства. В результате столкновения повреждены три пассажирских вагона, а также несколько грузовых вагонов. Уточняется, что среди сошедших с рельсов вагонов было 15 грузовых. На момент происшествия в пассажирском поезде находились 326 человек. Сейчас уточняется число пострадавших, по предварительным данным, от 10 до 17 пассажиров нуждаются в медицинской помощи. По факту столкновения возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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