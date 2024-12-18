Новый куратор политблока ХМАО Тараканов поставил на место думскую оппозицию

Новый куратор политического блока ХМАО — первый заместитель губернатора Павел Тараканов впервые публично поставил на место думскую оппозицию. Он дал понять окружным депутатам, что не собирается терпеть необоснованные претензии во время заседания комитета по законодательству и обсуждения законопроекта о взаимодействии органов власти с Советом муниципальных образований Югры. Спич лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева о возможном ущемлении прав депутатов Тараканов пресек, дав понять, что не потерпит пересудов, передает журналист URA.RU.
«Никто здесь никакие права не ограничивает. Речь идет о том, что полномочный представитель думы будет принимать участие в работе этого совета, и оперативно сможет запрашивать информацию и информировать, соответственно, думу. Потому что пока на ваш запрос официальный придут ответы, пройдет достаточно много времени. Ваши полномочия это никак не уменьшает, а наоборот, делает думу и Совет муниципальных образований ближе друг к другу. Чтобы настроить их и на одной волне взаимодействовать. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос», — резко высказался Тараканов.
После такой отповеди главы политблока лидер коммунистов заметно сбавил обороты и пояснил свои опасения. «Я испугался, что депутатов опять не пустят», — пояснил он и привел в пример разного рода общественные советы, куда оппозиция оказалась не вхожа. На этом дискуссия завершилась.
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