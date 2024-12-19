Мигрант похитил со стройки оборудования на 250 тысяч рублей

В Московской области задержали 18-летнего мигранта. Его подозревают в краже. Об этом сообщается сайт МВД Медиа.
«Сотрудниками полиции УМВД России по Ленинскому г.о . по подозрению в краже задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он временно проживает в Московской области», — сообщают в МВД
В ведомстве заявляют, что злоумышленник похитил два сварочных аппарата, компрессор и три насоса на стройке дома в деревне Коробово. Общая сумма ущерба больше 250 тысяч рублей.
Как выяснилось, молодой человек раньше работал на этой стройке, и знал местонахождение всего оборудования. Проникал на территорию он через дыру в заборе. На момент задержания он успел продать все оборудование и потратить вырученные с него деньги.
В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества с незаконным проникновением. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас иностранец находится под стражей.
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