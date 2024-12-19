Мигрант похитил со стройки оборудования на 250 тысяч рублей

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Когда полиция поймала мигранта, он успел уже все продать
Когда полиция поймала мигранта, он успел уже все продать Фото:

В Московской области задержали 18-летнего мигранта. Его подозревают в краже. Об этом сообщается сайт МВД Медиа.

«Сотрудниками полиции УМВД России по Ленинскому г.о . по подозрению в краже задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он временно проживает в Московской области», — сообщают в МВД

В ведомстве заявляют, что злоумышленник похитил два сварочных аппарата, компрессор и три насоса на стройке дома в деревне Коробово. Общая сумма ущерба больше 250 тысяч рублей.

Как выяснилось, молодой человек раньше работал на этой стройке, и знал местонахождение всего оборудования. Проникал на территорию он через дыру в заборе. На момент задержания он успел продать все оборудование и потратить вырученные с него деньги.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества с незаконным проникновением. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас иностранец находится под стражей.

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В Московской области задержали 18-летнего мигранта. Его подозревают в краже. Об этом сообщается сайт МВД Медиа. «Сотрудниками полиции УМВД России по Ленинскому г.о . по подозрению в краже задержан уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Он временно проживает в Московской области», — сообщают в МВД В ведомстве заявляют, что злоумышленник похитил два сварочных аппарата, компрессор и три насоса на стройке дома в деревне Коробово. Общая сумма ущерба больше 250 тысяч рублей. Как выяснилось, молодой человек раньше работал на этой стройке, и знал местонахождение всего оборудования. Проникал на территорию он через дыру в заборе. На момент задержания он успел продать все оборудование и потратить вырученные с него деньги. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье о хищении чужого имущества с незаконным проникновением. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Сейчас иностранец находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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