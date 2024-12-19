У сотен поставщиков продуктов в свердловские школы и детсады нашли грубые нарушения

В 2024 году у 254 поставщиков еды в свердловские школы и детсады нашли нарушения

19 декабря 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

В учреждениях провели более полусотни проб продукции Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области специалисты Россельхознадзора за 2024 год обнаружили нарушения в работе у 254 поставщиков продуктов в школы, детские сады, больницы и пансионаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Из проверенных 312 поставщиков продуктов питания в школы, детские сады, больницы и пансионаты 254 работают с нарушениями законодательства», — следует из сообщения. В учреждениях провели 55 проб продукции, в 16 из которых выявили низкое качество. За данные нарушения Россельхознадзор выдал 136 предупреждений и 260 предостережений. «Все социальные учреждения, получившие некачественную и небезопасную продукцию, оперативно и своевременно оповещались Россельхознадзором — для возможности возврата такой продукции недобросовестным поставщикам», — пояснили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора за 2024 год обнаружили нарушения в работе у 254 поставщиков продуктов в школы, детские сады, больницы и пансионаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Из проверенных 312 поставщиков продуктов питания в школы, детские сады, больницы и пансионаты 254 работают с нарушениями законодательства», — следует из сообщения. В учреждениях провели 55 проб продукции, в 16 из которых выявили низкое качество. За данные нарушения Россельхознадзор выдал 136 предупреждений и 260 предостережений. «Все социальные учреждения, получившие некачественную и небезопасную продукцию, оперативно и своевременно оповещались Россельхознадзором — для возможности возврата такой продукции недобросовестным поставщикам», — пояснили в ведомстве.