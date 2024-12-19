У сотен поставщиков продуктов в свердловские школы и детсады нашли грубые нарушения

В 2024 году у 254 поставщиков еды в свердловские школы и детсады нашли нарушения
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Школьные столовые. Екатеринбург , картофельное пюре, школьная столовая, школьное питание
В учреждениях провели более полусотни проб продукции Фото:

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора за 2024 год обнаружили нарушения в работе у 254 поставщиков продуктов в школы, детские сады, больницы и пансионаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Из проверенных 312 поставщиков продуктов питания в школы, детские сады, больницы и пансионаты 254 работают с нарушениями законодательства», — следует из сообщения. В учреждениях провели 55 проб продукции, в 16 из которых выявили низкое качество.

За данные нарушения Россельхознадзор выдал 136 предупреждений и 260 предостережений. «Все социальные учреждения, получившие некачественную и небезопасную продукцию, оперативно и своевременно оповещались Россельхознадзором — для возможности возврата такой продукции недобросовестным поставщикам», — пояснили в ведомстве.

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В Свердловской области специалисты Россельхознадзора за 2024 год обнаружили нарушения в работе у 254 поставщиков продуктов в школы, детские сады, больницы и пансионаты. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Из проверенных 312 поставщиков продуктов питания в школы, детские сады, больницы и пансионаты 254 работают с нарушениями законодательства», — следует из сообщения. В учреждениях провели 55 проб продукции, в 16 из которых выявили низкое качество. За данные нарушения Россельхознадзор выдал 136 предупреждений и 260 предостережений. «Все социальные учреждения, получившие некачественную и небезопасную продукцию, оперативно и своевременно оповещались Россельхознадзором — для возможности возврата такой продукции недобросовестным поставщикам», — пояснили в ведомстве.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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