В Новосибирской области проверили работодателей, нанимавших мигрантов

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57 нанимателей нарушили правила привлечения иностранцев
57 нанимателей нарушили правила привлечения иностранцев Фото:

В Новосибирской области проверили работодателей, которые привлекали к труду мигрантов. Об этом сообщает МВД по региону.

«При проведении оперативно-профилактического мероприятия „Работодатель“ проверено 122 работодателя, привлекающих к труду иностранных граждан. Из них в отношении 12 проведены внеплановые документарные проверки и в отношении 115 внеплановые выездные», — указано на сайте ведомства.

По итогам проверок выяснилось, что 57 нанимателей нарушили правила привлечения иностранцев. МВД возбудило административные дела. Среди нарушителей в основном физические лица, несколько индивидуальных предпринимателей и всего три юридических лица.

Нарушения выявлены и в другом оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции привлекли к ответственности 19 человек.

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В Новосибирской области проверили работодателей, которые привлекали к труду мигрантов. Об этом сообщает МВД по региону. «При проведении оперативно-профилактического мероприятия „Работодатель“ проверено 122 работодателя, привлекающих к труду иностранных граждан. Из них в отношении 12 проведены внеплановые документарные проверки и в отношении 115 внеплановые выездные», — указано на сайте ведомства. По итогам проверок выяснилось, что 57 нанимателей нарушили правила привлечения иностранцев. МВД возбудило административные дела. Среди нарушителей в основном физические лица, несколько индивидуальных предпринимателей и всего три юридических лица. Нарушения выявлены и в другом оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции привлекли к ответственности 19 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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