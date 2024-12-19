В Новосибирской области проверили работодателей, нанимавших мигрантов

В Новосибирской области проверили работодателей, которые привлекали к труду мигрантов. Об этом сообщает МВД по региону.
«При проведении оперативно-профилактического мероприятия „Работодатель“ проверено 122 работодателя, привлекающих к труду иностранных граждан. Из них в отношении 12 проведены внеплановые документарные проверки и в отношении 115 внеплановые выездные», — указано на сайте ведомства.
По итогам проверок выяснилось, что 57 нанимателей нарушили правила привлечения иностранцев. МВД возбудило административные дела. Среди нарушителей в основном физические лица, несколько индивидуальных предпринимателей и всего три юридических лица.
Нарушения выявлены и в другом оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции привлекли к ответственности 19 человек.
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