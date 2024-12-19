Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала видеозапись задержания гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Запись, опубликованная ФСБ, демонстрирует операцию по задержанию подозреваемого.
На видео запечатлены сотрудники ФСБ, поднимающиеся по лестничной клетке жилого дома и входящие в помещение, где находился подозреваемый вместе с другими лицами. Впоследствии показаны кадры подозреваемого на улице: он находится на коленях, руки его скручены за спиной и скованы наручниками.
17 декабря 2024 года в Москве произошел теракт. Взрывное устройство, заложенное в электросамокат, сдетонировало рядом с подъездом дома, в результате чего погибли Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт, убийство и незаконный оборот оружия.
Задержанный признался в совершении преступления. По его словам, он был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США и помощь в переезде в Европейский союз. Расследование уголовного дела продолжается.
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