Выборов мэра в Кургане в 2024 году не будет: второй кандидат снимает свою кандидатуру

В Кургане выборы главы города, назначенные на 2024 год, не состоятся. Один из двух кандидатов — исполнительный секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Жуковский — снял свою кандидатуру. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской думы, сообщает корреспондент URA.RU.
«Выборы сорвались, Жуковский снял свою кандидатуру. Депутаты гордумы вновь объявляют конкурс на пост мэра. Он станет третьим в этом году. Уже выдано положение о дате начала новых выборов», — передает журналист из зала, где проводится заседание.
Ранее URA.RU писало, что на пост мэра претендовали также временно исполняющий полномочия главы города Антон Науменко и оппозиционер Яков Сидоров. Однако, Сидоров не смог набрать достаточное количество баллов и пройти до финального этапа.
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