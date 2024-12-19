Путин не стал называть дату освобождения Курской области

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что военнослужащие работают над этой задачей.
«Не могу назвать конкретную дату», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область не было. Президент заявил, что он уверен в том, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.
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