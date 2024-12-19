Путин не стал называть дату освобождения Курской области

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Не было никакого смысла в заходе ВСУ в Курскую область, заявил Путин
Не было никакого смысла в заходе ВСУ в Курскую область, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что военнослужащие работают над этой задачей.

«Не могу назвать конкретную дату», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область не было. Президент заявил, что он уверен в том, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии не уточнил дату освобождения Курской области от ВСУ. Он подчеркнул, что военнослужащие работают над этой задачей. «Не могу назвать конкретную дату», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что военного смысла для ВСУ заходить в Курскую область не было. Президент заявил, что он уверен в том, что противник будет выбит и что восстановление инфраструктуры и жизни в маленьких селах обязательно произойдет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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