В селе Еткуль Челябинской области ранним утром 19 декабря сотрудники ГАИ остановили автобус, водитель которого был пьян. Он вез четырех пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В утреннее время в селе Коелга на улице Мира, 59 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус „ПАЗ“ рейсовый маршрут „345“. В ходе проверки документов у водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, в связи с чем мужчина был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в пресс-службе областного ГАИ.
Водитель вез четырех пассажиров. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!