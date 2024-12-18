Происшествия Под Челябинском пьяный водитель автобуса вез пассажиров. Видео 19 декабря 2024 в 16:03 Размер текста - 17 + Водитель от медосвидетельствования отказался (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Еткуль Челябинской области ранним утром 19 декабря сотрудники ГАИ остановили автобус, водитель которого был пьян. Он вез четырех пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства. «В утреннее время в селе Коелга на улице Мира, 59 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус „ПАЗ“ рейсовый маршрут „345“. В ходе проверки документов у водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, в связи с чем мужчина был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в пресс-службе областного ГАИ. Водитель вез четырех пассажиров. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Еткуль Челябинской области ранним утром 19 декабря сотрудники ГАИ остановили автобус, водитель которого был пьян. Он вез четырех пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства. «В утреннее время в селе Коелга на улице Мира, 59 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус „ПАЗ“ рейсовый маршрут „345“. В ходе проверки документов у водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, в связи с чем мужчина был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в пресс-службе областного ГАИ. Водитель вез четырех пассажиров. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям