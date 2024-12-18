18 декабря 2024

Под Челябинском пьяный водитель автобуса вез пассажиров. Видео

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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, пазик, дорожное движение, маршрутка, паз, 85маршрут
Водитель от медосвидетельствования отказался (архивное фото) Фото:

В селе Еткуль Челябинской области ранним утром 19 декабря сотрудники ГАИ остановили автобус, водитель которого был пьян. Он вез четырех пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В утреннее время в селе Коелга на улице Мира, 59 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус „ПАЗ“ рейсовый маршрут „345“. В ходе проверки документов у водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, в связи с чем мужчина был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в пресс-службе областного ГАИ.

Водитель вез четырех пассажиров. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

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В селе Еткуль Челябинской области ранним утром 19 декабря сотрудники ГАИ остановили автобус, водитель которого был пьян. Он вез четырех пассажиров, сообщили в пресс-службе ведомства. «В утреннее время в селе Коелга на улице Мира, 59 сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус „ПАЗ“ рейсовый маршрут „345“. В ходе проверки документов у водителя автобуса были выявлены признаки опьянения, в связи с чем мужчина был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в пресс-службе областного ГАИ. Водитель вез четырех пассажиров. От медосвидетельствования он отказался. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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