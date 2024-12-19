Путин спросил, готова ли жена главы «РусГидро» ехать за мужем и компанией

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии поделился историей назначения новоиспеченного главы «РусГидро» Виктора Хмарина на соответствующую должность. Еще перед назначением глава РФ поинтересовался, готов ли Хмарин переехать в Красноярск для работы на новом месте, вместе с супругой. Тот ответил положительно.
«Я, когда назначал на эту должность, или, вернее сказать, благословлял будущего руководителя [„РусГидро“]. Хмарина Виктора, сразу сказал: „Готовы будете переехать в Красноярск?“ Он говорит: „Да“. „А жена?“ — „Она согласится“, — ответил президент на вопрос журналиста о переезде головного офиса компании в Красноярск. Слова президента прозвучали во время прямой линии. Соответствующие заявления главы передает корреспондент URA.RU.
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