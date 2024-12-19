Путин спросил, готова ли жена главы «РусГидро» ехать за мужем и компанией

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Владимир Путин ответил на вопрос, почему головной офис «РусГидро» переехал в Красноярск
Владимир Путин ответил на вопрос, почему головной офис «РусГидро» переехал в Красноярск Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии поделился историей назначения новоиспеченного главы «РусГидро» Виктора Хмарина на соответствующую должность. Еще перед назначением глава РФ поинтересовался, готов ли Хмарин переехать в Красноярск для работы на новом месте, вместе с супругой. Тот ответил положительно. 

«Я, когда назначал на эту должность, или, вернее сказать, благословлял будущего руководителя [„РусГидро“]. Хмарина Виктора, сразу сказал: „Готовы будете переехать в Красноярск?“ Он говорит: „Да“. „А жена?“ — „Она согласится“, — ответил президент на вопрос журналиста о переезде головного офиса компании в Красноярск. Слова президента прозвучали во время прямой линии. Соответствующие заявления главы передает корреспондент URA.RU. 

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Российский президент Владимир Путин во время прямой линии поделился историей назначения новоиспеченного главы «РусГидро» Виктора Хмарина на соответствующую должность. Еще перед назначением глава РФ поинтересовался, готов ли Хмарин переехать в Красноярск для работы на новом месте, вместе с супругой. Тот ответил положительно.  «Я, когда назначал на эту должность, или, вернее сказать, благословлял будущего руководителя [„РусГидро“]. Хмарина Виктора, сразу сказал: „Готовы будете переехать в Красноярск?“ Он говорит: „Да“. „А жена?“ — „Она согласится“, — ответил президент на вопрос журналиста о переезде головного офиса компании в Красноярск. Слова президента прозвучали во время прямой линии. Соответствующие заявления главы передает корреспондент URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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