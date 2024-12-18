18 декабря 2024

Путин пообещал жительнице ХМАО решить вопрос с авиабилетами для многодетных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин пообещал сургутянке решить проблемы с высокими ценами на авиабилеты для семей с детьми
Путин пообещал сургутянке решить проблемы с высокими ценами на авиабилеты для семей с детьми Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал сургутянке решить проблему с дорогими авиабилетами для многодетных семей. Вопрос задала жительница Сургута Анна Шенкао, которая обратилась к главе государства во время прямой линии в Москве.

«Что касается отдыха — есть такая проблема. Я говорил с руководителями авиакомпаний. Есть решение в кодексе, что многодетным семьям положена  льгота на перелеты в 50 процентов. Но компании вводят свои маленькие льготы, не стандартизированные. Эта практика должна быть прекращена, проблема должна быть решена не позднее 14 января 2025 года», — заявил президент.

Сургутянка воспитывает пятерых детей, один из которых имеет статус инвалида. Она обратила внимание президента на высокие расходы семей на перелёты. По её словам, стоимость авиабилетов только в одну сторону составляет 140–150 тысяч рублей. В ответ президент подчеркнул необходимость системного подхода к решению этой проблемы и заверил, что будет уделено внимание как законодательным инициативам, так и контролю за действиями авиакомпаний.

В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.

Сургутянка задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии
Сургутянка задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии
Фото:

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Президент России Владимир Путин пообещал сургутянке решить проблему с дорогими авиабилетами для многодетных семей. Вопрос задала жительница Сургута Анна Шенкао, которая обратилась к главе государства во время прямой линии в Москве. «Что касается отдыха — есть такая проблема. Я говорил с руководителями авиакомпаний. Есть решение в кодексе, что многодетным семьям положена  льгота на перелеты в 50 процентов. Но компании вводят свои маленькие льготы, не стандартизированные. Эта практика должна быть прекращена, проблема должна быть решена не позднее 14 января 2025 года», — заявил президент. Сургутянка воспитывает пятерых детей, один из которых имеет статус инвалида. Она обратила внимание президента на высокие расходы семей на перелёты. По её словам, стоимость авиабилетов только в одну сторону составляет 140–150 тысяч рублей. В ответ президент подчеркнул необходимость системного подхода к решению этой проблемы и заверил, что будет уделено внимание как законодательным инициативам, так и контролю за действиями авиакомпаний. В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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