Президент России Владимир Путин пообещал сургутянке решить проблему с дорогими авиабилетами для многодетных семей. Вопрос задала жительница Сургута Анна Шенкао, которая обратилась к главе государства во время прямой линии в Москве.
«Что касается отдыха — есть такая проблема. Я говорил с руководителями авиакомпаний. Есть решение в кодексе, что многодетным семьям положена льгота на перелеты в 50 процентов. Но компании вводят свои маленькие льготы, не стандартизированные. Эта практика должна быть прекращена, проблема должна быть решена не позднее 14 января 2025 года», — заявил президент.
Сургутянка воспитывает пятерых детей, один из которых имеет статус инвалида. Она обратила внимание президента на высокие расходы семей на перелёты. По её словам, стоимость авиабилетов только в одну сторону составляет 140–150 тысяч рублей. В ответ президент подчеркнул необходимость системного подхода к решению этой проблемы и заверил, что будет уделено внимание как законодательным инициативам, так и контролю за действиями авиакомпаний.
В настоящее время Путин проводит прямую линию. URA.RU ведет онлайн-трансляцию события.
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