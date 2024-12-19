Пермский таксопарк отсудил у матери подростка деньги за ДТП

Таксопарк из Перми отсудил деньги у матери подростка, который на квадроцикле врезался в автомобиль такси. Женщина должна будет выплатить компании более 150 тысяч рублей. Копия решения Соликамского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
В суде установлено, что 3 июня, катаясь на квадроцикле, подросток нарушил Правила дорожного движения и столкнулся с Hyundai Solaris, который принадлежит таксопарку. «ООО „Пермский таксопарк“ обратилось в суд с целью взыскать деньги, которые, по мнению эксперта, придется потратить на ремонт иномарки. Они затребовали у женщины 183 352 рубля. Женщина в суде сообщила, что частично согласна с требованиями, но считает сумму завышенной. Она пояснила, что воспитывает сына одна, ее зарплата составляет 30 тысяч в месяц, поэтому она просто не сможет выплатить единовременно такую сумму», — следует из документов суда.
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что мать подростка обязана выплатить таксопарку 173 352 рубля. В эту сумму вошли стоимость ремонта автомобиля, госпошлина, оплата заключения эксперта и расходы на представителя в суде.
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