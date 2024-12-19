Путин раскрыл подробности переговоров с посредниками по завершению конфликта на Украине

Путин: Украина не дает решить конфликт при помощи посредников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин ответил по поводу взаимодействия с Турцией и Венгрией по урегулированию ситуации на Украине
Владимир Путин ответил по поводу взаимодействия с Турцией и Венгрией по урегулированию ситуации на Украине Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли вводить временное перемирие между Россией и Украиной, раскрыл подробности переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Виктором Орбаном, которые не раз предлагали себя на роль посредников по разрешению конфликта на Украине. Президент дал понять, почему временное перемирие — это вред.

«Стоит остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, возможно ли остановить боевые действия на Украине на краткосрочный период. Далее президент рассказал, что Орбан также предлагал Москве и Киеву заключить временное перемирие, но именно Украина оказалась против. Таким же образом, отказом, Киев отреагировал на инициативы и турецкого главы Эрдогана. 

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Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли вводить временное перемирие между Россией и Украиной, раскрыл подробности переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Виктором Орбаном, которые не раз предлагали себя на роль посредников по разрешению конфликта на Украине. Президент дал понять, почему временное перемирие — это вред. «Стоит остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, возможно ли остановить боевые действия на Украине на краткосрочный период. Далее президент рассказал, что Орбан также предлагал Москве и Киеву заключить временное перемирие, но именно Украина оказалась против. Таким же образом, отказом, Киев отреагировал на инициативы и турецкого главы Эрдогана. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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