«Помогут с секциями и кружками»: власти ХМАО решат проблемы многодетной сургутянки, которая дозвонилась Путину

С многодетной героиней прямой линии президента России Владимира Путина Анной Шенкао из Сургута связался замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов. Сургутянка рассказала URA.RU, что куратор соцблока пообещал решить все проблемы с кружками и секциями для детей, а также дал указания соцслужбе подсчитать и провести перерасчет положенных пособий
«Мне позвонил заместитель губернатора ХМАО Кольцов. Ко мне приехала директор соцслужбы и напрямую связали нас с ним по видеосвязи. Вопросы, которые интересовали — по медицине, по кем-то кружкам для детей, чтобы это было доступно, все это пошло в разработку. Он сказал, чтобы пересчитали и пересмотрели вопрос по пособию. Вопросы, которые меня интересовали, какие я смогла сразу вот так вот вспомнить, я задала», — поделилась Анна.
Шенкао работает парикмахером. Днем 19 декабря мать пятерых детей, один из которых инвалид, дозвонилась президенту и рассказала, что из-за доходов, на 78 рублей превышающих минимум для выдачи пособия, ее семья не может его получить.
Югорские власти на связи с сургутянкой. В беседе с журналистами она поделилась, что не ожидала такого резонанса и нахлынувшей славы. Она рада, что в результате ее разговора с президентом, отправиться в отпуск за счет авиакомпании Utair сможет не только она, но и другие сургутские семьи, где есть пять детей. Женщина попросила, чтобы перевозчик особое внимание уделил ее землякам, которые уже давно живут в городе.
Ранее URA.RU писало, что авиаперевозчик принял решение оплатить дорогу многодетной Сургутянке, которая дозвонилась на прямую линию президента России. Анна Шенкао рассказала Путину, что ее семья не может позволить себе отпуск из-за дороговизны авиабилетов.
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