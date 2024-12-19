Пермское УФАС наказало оптику и салон ортопедии за нарушения закона о рекламе

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Предприниматели допустили нарушения в распространении рекламы медицинских товаров и услуг (архивное фото)
Предприниматели допустили нарушения в распространении рекламы медицинских товаров и услуг (архивное фото) Фото:

Региональное управление ФАС привлекло к административной ответственности ортопедию из Перми и салон оптики из Кунгура к административной ответственности. Руководители компаний были наказаны на нарушения закона о рекламе, объяснили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Рекламодатели, в интересах которых распространялась ненадлежащая реклама, а именно ООО „Никамед“ и ООО „Кунгур оптика“, были привлечены к административной ответственности. Директорам салонов выданы предупреждения», — написано на сайте Пермского УФАС.

В обоих случаях были допущены идентичные нарушения. В распространяемой рекламе отсутствовали предупреждения о наличии противопоказаний к применению товаров и услуг, рекомендации о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов.

Ранее краевое антимонопольщики оштрафовали»Альфа-Банк» за недостоверную рекламу дебетовой карты на радио, об этом URA.RU уже писало. Финансовая организация пообещала не брать комиссию за переводы и платежи при заказе карты, но не указала, что для этого ежемесячные расходы должны превышать 10 тысяч рублей.

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Региональное управление ФАС привлекло к административной ответственности ортопедию из Перми и салон оптики из Кунгура к административной ответственности. Руководители компаний были наказаны на нарушения закона о рекламе, объяснили в пресс-службе надзорного ведомства. «Рекламодатели, в интересах которых распространялась ненадлежащая реклама, а именно ООО „Никамед“ и ООО „Кунгур оптика“, были привлечены к административной ответственности. Директорам салонов выданы предупреждения», — написано на сайте Пермского УФАС. В обоих случаях были допущены идентичные нарушения. В распространяемой рекламе отсутствовали предупреждения о наличии противопоказаний к применению товаров и услуг, рекомендации о необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов. Ранее краевое антимонопольщики оштрафовали»Альфа-Банк» за недостоверную рекламу дебетовой карты на радио, об этом URA.RU уже писало. Финансовая организация пообещала не брать комиссию за переводы и платежи при заказе карты, но не указала, что для этого ежемесячные расходы должны превышать 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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