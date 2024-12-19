Володин: бойцы в Курской области получат статус участника СВО

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Правительство РФ рассмотрит запрос по предоставлению статуса участника СВО бойцам Курской области
Правительство РФ рассмотрит запрос по предоставлению статуса участника СВО бойцам Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума направила запросы в правительство РФ относительно предоставления статуса участников спецоперации бойцам, находящимся в Курской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации для бойцов в Курской области», — заявил Володин. Глава Госдумы также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе нее они обсудили основные результаты осенней сессии нижней палаты парламента и дальнейшие планы работы.

Путин во время прямой линии 19 декабря выразил удивление, узнав, что бойцы в Курской области не имеют статуса участников СВО. Он пообещал, что все военнослужащие региона получат этот статус, а выплаты будут пересчитаны задним числом для тех, кто их не получил.

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Госдума направила запросы в правительство РФ относительно предоставления статуса участников спецоперации бойцам, находящимся в Курской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации для бойцов в Курской области», — заявил Володин. Глава Госдумы также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе нее они обсудили основные результаты осенней сессии нижней палаты парламента и дальнейшие планы работы. Путин во время прямой линии 19 декабря выразил удивление, узнав, что бойцы в Курской области не имеют статуса участников СВО. Он пообещал, что все военнослужащие региона получат этот статус, а выплаты будут пересчитаны задним числом для тех, кто их не получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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