Володин: бойцы в Курской области получат статус участника СВО

Госдума направила запросы в правительство РФ относительно предоставления статуса участников спецоперации бойцам, находящимся в Курской области. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Госдума инициировала запросы в правительство по статусу участников спецоперации для бойцов в Курской области», — заявил Володин. Глава Госдумы также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе нее они обсудили основные результаты осенней сессии нижней палаты парламента и дальнейшие планы работы.
Путин во время прямой линии 19 декабря выразил удивление, узнав, что бойцы в Курской области не имеют статуса участников СВО. Он пообещал, что все военнослужащие региона получат этот статус, а выплаты будут пересчитаны задним числом для тех, кто их не получил.
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