19 декабря 2024

Росрыболовство: икры хватит на всех

Росрыболовство: выловленной икры достаточно для российского рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицита икры не будет Фото:

Красной икры хватит на всех жителей России. Рыбаки выловили более 235 465 тонн лососевых. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

«Рыбаки на Дальнем Востоке добыли 235 465,5 тонн лососевых. Этого вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По мнению главы Рыбного союза Александра Панина, из-за высокой стоимости икры спрос на этот продукт упал в ноябре. Дефицита красной икры, не будет, считает эксперт. А уже в январе, после новогодних праздников, стоимость красной икры может снизиться на 10%.

В 2024 году стоимость продукции достигла 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало накануне Нового года серьезные беспокойства у населения. Повышение цен объясняется инфляцией. Помимо этого, в текущем году производители и трейдеры активно способствовали разогреву рынка, распространяя информацию о неудачных уловах еще с августа. Это спровоцировало ажиотажный спрос на красную икру.

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Красной икры хватит на всех жителей России. Рыбаки выловили более 235 465 тонн лососевых. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства. «Рыбаки на Дальнем Востоке добыли 235 465,5 тонн лососевых. Этого вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. По мнению главы Рыбного союза Александра Панина, из-за высокой стоимости икры спрос на этот продукт упал в ноябре. Дефицита красной икры, не будет, считает эксперт. А уже в январе, после новогодних праздников, стоимость красной икры может снизиться на 10%. В 2024 году стоимость продукции достигла 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало накануне Нового года серьезные беспокойства у населения. Повышение цен объясняется инфляцией. Помимо этого, в текущем году производители и трейдеры активно способствовали разогреву рынка, распространяя информацию о неудачных уловах еще с августа. Это спровоцировало ажиотажный спрос на красную икру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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