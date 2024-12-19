Росрыболовство: икры хватит на всех

Красной икры хватит на всех жителей России. Рыбаки выловили более 235 465 тонн лососевых. Об этом сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
«Рыбаки на Дальнем Востоке добыли 235 465,5 тонн лососевых. Этого вполне достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
По мнению главы Рыбного союза Александра Панина, из-за высокой стоимости икры спрос на этот продукт упал в ноябре. Дефицита красной икры, не будет, считает эксперт. А уже в январе, после новогодних праздников, стоимость красной икры может снизиться на 10%.
В 2024 году стоимость продукции достигла 13 тысяч рублей за килограмм, что вызвало накануне Нового года серьезные беспокойства у населения. Повышение цен объясняется инфляцией. Помимо этого, в текущем году производители и трейдеры активно способствовали разогреву рынка, распространяя информацию о неудачных уловах еще с августа. Это спровоцировало ажиотажный спрос на красную икру.
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