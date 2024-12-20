Житель подмосковного Клина зарегистрировал в своей квартире 10 мигрантов

Полицейские выявили квартиру в Подмосковье, в которой фиктивно регистрировали мигрантов. Обнаружили такое нарушение в городе Клин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
«Участковые уполномоченные ОМВД России по городу Клин проверили одну из городских квартир. Установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан», — сообщает ведомство.
В квартире, где было прописано 10 мигрантов, никто из них не проживал. Возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет. Жителю, который охотно прописывал у себя в квартире мигрантов, может грозить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Он находится под подпиской о невыезде.
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