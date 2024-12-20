Mash: ФНС закрыла московскую компанию иноагента Макаревича

Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение о закрытии московской компании ООО «Философия ненасилия», которая была связана с музыкантом Андреем Макаревичем* (признан иноагентом в РФ) и Рубеном Апресяном** (признан иноагентом в РФ). Организация была создана в январе 2023 года и занималась продвижением идей мирных протестов и ненасилия.
«ФНС закрыла московскую фирму иноагента Андрея Макаревича, через которую он собирался пропагандировать „философию ненасилия“», — сообщил telegram-канал Mash. Отмечается, что действовать Макаревич собирался совместно с иноагентом и автором методички по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном.
Макаревич планировал организовывать лекции и тематические встречи. Но после вторжения Израиля в Газу компания иноагента перестала проявлять активность.
ООО «Философия ненасилия» было расположено в квартире Апресяна в Бибиреве. Мужчина, известный своими работами о «ненасилии» и «мирных протестах», также участвовал в создании компании.
*Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
**Апресян признан иноагентом в РФ
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