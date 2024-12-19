Полицейский из ЯНАО пожаловался в следком на насилие

На личный прием к главе СУ СКР по ЯНАО пришел полицейский из Муравленко. Он просил привлечь к уголовной ответственности гражданина, который применил к нему насилие во время исполнения должностных обязанностей. В управлении сообщают, что ожидается проверка.
«На личный прием к главе регионального ведомства обратился полицейский ОВ ППСП ОМВД России „Муравленко“ по вопросу привлечения к уголовной ответственности мужчины, применившего к нему насилие при исполнении сотрудником своих должностных обязанностей», — пишет telegram-канал «CУ СК России по ЯНАО». Прием прошел в формате видео-конференц-связи.
Заявление от полицейского приняли. Ожидается процессуальная проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.
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