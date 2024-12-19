19 декабря 2024

Полицейский из ЯНАО пожаловался в следком на насилие

В следкоме начнут проверку по жалобе полицейского из Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
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В СУ СК начнут проверку по жалобе полицейского
В СУ СК начнут проверку по жалобе полицейского Фото:

На личный прием к главе СУ СКР по ЯНАО пришел полицейский из Муравленко. Он просил привлечь к уголовной ответственности гражданина, который применил к нему насилие во время исполнения должностных обязанностей. В управлении сообщают, что ожидается проверка.

«На личный прием к главе регионального ведомства обратился полицейский ОВ ППСП ОМВД России „Муравленко“ по вопросу привлечения к уголовной ответственности мужчины, применившего к нему насилие при исполнении сотрудником своих должностных обязанностей», — пишет telegram-канал «CУ СК России по ЯНАО». Прием прошел в формате видео-конференц-связи.

Заявление от полицейского приняли. Ожидается процессуальная проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

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На личный прием к главе СУ СКР по ЯНАО пришел полицейский из Муравленко. Он просил привлечь к уголовной ответственности гражданина, который применил к нему насилие во время исполнения должностных обязанностей. В управлении сообщают, что ожидается проверка. «На личный прием к главе регионального ведомства обратился полицейский ОВ ППСП ОМВД России „Муравленко“ по вопросу привлечения к уголовной ответственности мужчины, применившего к нему насилие при исполнении сотрудником своих должностных обязанностей», — пишет telegram-канал «CУ СК России по ЯНАО». Прием прошел в формате видео-конференц-связи. Заявление от полицейского приняли. Ожидается процессуальная проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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