На ледовой переправе в ЯНАО запустили тяжелый транспорт и автобусы

На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО повышается грузоподъемность. С 11 утра 20 декабря разрешили движение для всех видов транспорта массой до 10 тонн, сообщают в окружном департаменте транспорта. С 12 часов запустят автобусы.
«С 11:00 20 декабря разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Как уточнили корреспонденту URA.RU в ведомстве, с 12 часов запустят и автобусы.
Движение по главной ледовой переправе Салехард — Лабытнанги открыли 29 ноября. 11 декабря началось движение по третьей полосе дороги. Автобусы обещали запустить, как только позволит толщина льда.
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