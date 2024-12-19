19 декабря 2024

На ледовой переправе в ЯНАО запустили тяжелый транспорт и автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грузоподъемность переправы через Обь снова повысили
Грузоподъемность переправы через Обь снова повысили Фото:

На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО повышается грузоподъемность. С 11 утра 20 декабря разрешили движение для всех видов транспорта массой до 10 тонн, сообщают в окружном департаменте транспорта. С 12 часов запустят автобусы. 

«С 11:00 20 декабря разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Как уточнили корреспонденту URA.RU в ведомстве, с 12 часов запустят и автобусы. 

Движение по главной ледовой переправе Салехард — Лабытнанги открыли 29 ноября. 11 декабря началось движение по  третьей полосе дороги. Автобусы обещали запустить, как только позволит толщина льда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО повышается грузоподъемность. С 11 утра 20 декабря разрешили движение для всех видов транспорта массой до 10 тонн, сообщают в окружном департаменте транспорта. С 12 часов запустят автобусы.  «С 11:00 20 декабря разрешено движение для всех видов транспортных средств общей массой до 10 тонн. Движение осуществляется по всем трем полосам», — пишет telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Как уточнили корреспонденту URA.RU в ведомстве, с 12 часов запустят и автобусы.  Движение по главной ледовой переправе Салехард — Лабытнанги открыли 29 ноября. 11 декабря началось движение по  третьей полосе дороги. Автобусы обещали запустить, как только позволит толщина льда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...