Сто нелегальных мигрантов скрывались на стройках Санкт-Петербурга

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Всего проверили 400 иностранцев
Всего проверили 400 иностранцев Фото:

В Санкт-Петербурге выявили порядка 100 нелегальных мигрантов. Их удалось обнаружить в ходе проверки пяти строек. Об это сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

«Рейд прошел в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте. Проверке подверглись более 400 иностранных граждан. Как выяснилось, почти четверть из них находились на территории России нелегально», — говорят в ведомстве.

Все нелегалы привлечены к административной ответственности, вскоре они покинут страну. Также в ходе проверки сотрудники полиции выявили двух человек, недавно получивших гражданство России. Их доставили в военкоматы для постановки на военный учет.

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В Санкт-Петербурге выявили порядка 100 нелегальных мигрантов. Их удалось обнаружить в ходе проверки пяти строек. Об это сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. «Рейд прошел в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте. Проверке подверглись более 400 иностранных граждан. Как выяснилось, почти четверть из них находились на территории России нелегально», — говорят в ведомстве. Все нелегалы привлечены к административной ответственности, вскоре они покинут страну. Также в ходе проверки сотрудники полиции выявили двух человек, недавно получивших гражданство России. Их доставили в военкоматы для постановки на военный учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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