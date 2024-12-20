Сто нелегальных мигрантов скрывались на стройках Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге выявили порядка 100 нелегальных мигрантов. Их удалось обнаружить в ходе проверки пяти строек. Об это сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
«Рейд прошел в поселке Шушары и на Лермонтовском проспекте. Проверке подверглись более 400 иностранных граждан. Как выяснилось, почти четверть из них находились на территории России нелегально», — говорят в ведомстве.
Все нелегалы привлечены к административной ответственности, вскоре они покинут страну. Также в ходе проверки сотрудники полиции выявили двух человек, недавно получивших гражданство России. Их доставили в военкоматы для постановки на военный учет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.