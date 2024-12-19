В Магнитогорске рекультивировали 59 гектаров свалки

В Магнитогорске (Челябинская область) на площади в 59 гектаров рекультивировали городскую свалку. Как рассказали в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, усилия дали первый результат — в атмосферу стало выбрасываться на 8% меньше вредных веществ. Снижение составило 17 тысяч тонн в год.
«Завершение рекультивации магнитогорской свалки стало крупнейшим экологическим проектом для южной части региона. В Челябинске на месте бывшей городской свалки летом зеленеет трава, скоро так будет и в Магнитогорске. Высоко оцениваю результаты совместной работы с „Росатомом“ в этом направлении. Рекультивация свалок не только улучшила ситуацию в двух крупнейших городах региона, она задала новый вектор развития городского пространства на месте бывших мусорных полигонов», — привела пресс-служба слова Текслера.
На рекультивированной территории специалисты создали сложные инженерно-технические сооружения для сбора и очистки фильтрата, заработала система утилизации биогаза. Принятые меры позволили не только сократить загрязнение атмосферы, но и обеспечить безопасность окружающей среды. Рекультивационный экран составил 30 га.
«Проведенные мероприятия позволили полностью прекратить сброс фильтрата свалки в окружающую среду. Повысилось качество жизни более полумиллиона жителей города и прилегающих районов области», — заявил директор направления в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев.
Рекультивация свалок в Челябинской области выступила частью федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В Челябинске на месте бывшей свалки появилась оранжерея, и проросли деревья. Работы завершились и в Златоусте.
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