Златоустовскую свалку рекультивировали в Челябинской области

Уже сейчас жители Златоуста чувствуют положительный эффект от рекультивации свалки Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинской области за два года рекультивировали одну из крупнейших свалок — Златоустовскую. Об этом 23 октября URA.RU сообщили в министерстве экологии региона.

«В Златоусте завершилась рекультивация городской свалки. Работы проводились с весны 2023 года в рамках федерального проекта „Чистая страна“ нацпроекта „Экология“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Златоустовская свалка — одна из крупнейших на территории Челябинской области. До рекультивации она постоянно горела и дымила, от резкого запаха страдали местные жители. «Больше не будет негативного воздействия на окружающую среду: самовозгораний и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнения почвы близлежащих территорий при осадках, неприятного запаха», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.

Рекультивация включала два этапа — технический и биологический. На первом был подготовлен участок — сформировано так называемое «тело» свалки, обустроены пруды для ливневок и другое. На биологическом этапе рабочие сформировали плодородный слой почвы, внесли минеральные удобрения, посеяли многолетние травы.

Для рекультивации свалки в Златоусте потребовалось почти 380 миллионов рублей, более 280 миллионов рублей выделено из федерального бюджета. Свалка в Златоусте была образована в 1962 году, ее площадь составляет — 15,5 гектара, объем размещенных отходов — более 903 тысяч кубических метров.

В Челябинской области ранее рекультивировали свалку в областном центре. Она была самой крупной в Европе, которая находилась в границах города. Челябинская свалка была образована еще в 50-х годах прошлого века и исчерпала свой потенциал к 1980 году.

В октябре губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал гостям Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) тепличный комплекс на территории рекультивированной свалки в Челябинске. Городская свалка рядом с городом раньше постоянно горела, а сегодня это зеленый холм, отметил Текслер.