Взрыв газа разнес жилой дом в Сочи

Жилой дом взорвался в Сочи (фото из архива)
В Сочи в частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью уничтожен взрывом, а хозяин жилья госпитализирован с ожогами 40% поверхности тела.
«На улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью разрушен», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин дома госпитализирован в тяжелом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.