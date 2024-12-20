Взрыв газа разнес жилой дом в Сочи

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ФСБ, учения. Челябинск, руины, атака, бомбежка, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, взрыв
Жилой дом взорвался в Сочи (фото из архива) Фото:

В Сочи в частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью уничтожен взрывом, а хозяин жилья госпитализирован с ожогами 40% поверхности тела.

«На улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью разрушен», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин дома госпитализирован в тяжелом состоянии.

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В Сочи в частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью уничтожен взрывом, а хозяин жилья госпитализирован с ожогами 40% поверхности тела. «На улице Демократической в двухэтажном частном доме взорвался газовый баллон. Первый этаж дома полностью разрушен», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что хозяин дома госпитализирован в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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