В Кемерово суд вынес суровый приговор таджику за покушение на убийство

Уроженец Таджикистана получил 14 лет за покушение на убийство, которое он совершил в 2021 году в Кемеровской области. Помимо этого, суд обязал его выплатить моральный вред в размере трех миллионов рублей пострадавшим. Об этом сообщает региональное управление Следственным комитетом.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится на сайте управления СК области. Также суд обязал выплатить по 1,5 млн каждому из пострадавших.
В 2021 году иностранец в ходе ссоры выстрелил из пистолета в двух знакомых. Оружие было переделано из сигнального в боевое. После преступник скрылся с места преступления. Его объявили в международный розыск, мужчина скрывался несколько лет. В 2023 году он попытался покинуть страну, но его обнаружили в одном из аэропортов Москвы.
Специалисты провели обыски и нашли пистолет, которым он совершил преступление. Иностранец признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.