В Кемерово суд вынес суровый приговор таджику за покушение на убийство

Гражданин Таджикистана получил 14 лет за покушение на убийство в Кемерово
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранца поймали, когда он хотел покинуть Россию
Иностранца поймали, когда он хотел покинуть Россию Фото:

Уроженец Таджикистана получил 14 лет за покушение на убийство, которое он совершил в 2021 году в Кемеровской области. Помимо этого, суд обязал его выплатить моральный вред в размере трех миллионов рублей пострадавшим. Об этом сообщает региональное управление Следственным комитетом.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится на сайте управления СК области. Также суд обязал выплатить по 1,5 млн каждому из пострадавших.

В 2021 году иностранец в ходе ссоры выстрелил из пистолета в двух знакомых. Оружие было переделано из сигнального в боевое. После преступник скрылся с места преступления. Его объявили в международный розыск, мужчина скрывался несколько лет. В 2023 году он попытался покинуть страну, но его обнаружили в одном из аэропортов Москвы.

Специалисты провели обыски и нашли пистолет, которым он совершил преступление. Иностранец признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Уроженец Таджикистана получил 14 лет за покушение на убийство, которое он совершил в 2021 году в Кемеровской области. Помимо этого, суд обязал его выплатить моральный вред в размере трех миллионов рублей пострадавшим. Об этом сообщает региональное управление Следственным комитетом. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится на сайте управления СК области. Также суд обязал выплатить по 1,5 млн каждому из пострадавших. В 2021 году иностранец в ходе ссоры выстрелил из пистолета в двух знакомых. Оружие было переделано из сигнального в боевое. После преступник скрылся с места преступления. Его объявили в международный розыск, мужчина скрывался несколько лет. В 2023 году он попытался покинуть страну, но его обнаружили в одном из аэропортов Москвы. Специалисты провели обыски и нашли пистолет, которым он совершил преступление. Иностранец признан виновным в покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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