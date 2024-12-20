В Подмосковье нелегальные мигранты подпольно производили газировку

В подмосковных Химках нелегалы подпольно изготавливали газированные напитки под видом известных брендов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем telegram-канале.
«В ангаре на территории промзоны на улице Рабочей сообщники установили необходимое оборудование и наняли на работу иностранных граждан. Они изготавливали контрафактные напитки», — написала Ирина Волк
Газировку продавали оптовым покупателям в Московской области. Сотрудники задержали четверых подозреваемых. Полиция обнаружила больше 18 тысяч бутылок с уже готовым напитком. Возбуждены уголовные дела на организаторов производства. Все подозреваемые заключены под стражу. Иностранцам назначены штрафы, вскоре их депортируют из страны.
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