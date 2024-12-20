Школьница, которую приятель скинул с балкона в Пермском крае, пришла в сознание

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка продолжает проходить лечение
Девушка продолжает проходить лечение Фото:

Девушка, которую парень скинул с балкона в селе Гамово (Пермский край), продолжает проходить лечение. О ее состоянии URA.RU рассказали в региональном минздраве.

«Девушка находится в тяжелом состоянии, продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации. Находится в сознании», — сообщили в минздраве.

Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток скинул свою подругу с балкона девятого этажа. Девушка выжила, но получила тяжелые травмы. По словам врачей, она будет жить. Парень, которые ее сбросил, после происшествия совершил суицид. Его знакомые рассказали, что подросток уже пытался свести счеты с жизнью.

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Девушка, которую парень скинул с балкона в селе Гамово (Пермский край), продолжает проходить лечение. О ее состоянии URA.RU рассказали в региональном минздраве. «Девушка находится в тяжелом состоянии, продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации. Находится в сознании», — сообщили в минздраве. Ранее URA.RU рассказало, что 16 декабря подросток скинул свою подругу с балкона девятого этажа. Девушка выжила, но получила тяжелые травмы. По словам врачей, она будет жить. Парень, которые ее сбросил, после происшествия совершил суицид. Его знакомые рассказали, что подросток уже пытался свести счеты с жизнью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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