Знакомые рассказали о пермском подростке, который выбросил подругу с балкона

Подросток из села Гамово, который выбросил свою 14-летнюю подругу с балкона девятого этажа, ранее пытался покончить с собой. Знакомые сказали URA.RU о том, в какой семье он вырос, где его родители и о том, как себя вел.
«До этого случая он уже дважды пытался свести счеты с жизнью. Этот жуткий случай — третья его попытка. Она всегда жалела его, успокаивала. И вот к чему это привело», — рассказала агентству бабушка пострадавшей школьницы. По словам женщины, погибший парень был хорошим манипулятором и пользовался своей властью над подругой. При этом она называет его симпатичным и умеющим ухаживать.
Сосед погибшего подростка также отзывается о нем, как о воспитанном человеке. «Да, бывали и крики из его квартиры, и шум бывал, но, когда я приходил и просил перестать шуметь, он всегда извинялся и переставал. Всегда обращался на „вы“», — вспоминает сосед. Про семью подростка мнения знакомых расходятся. Одни знакомые сказали, что его отец наркоман, другие, что никогда не видели его. «Мать погибшего парня тоже нередко устраивала шумные посиделки. Она съехала полгода назад примерно. Где сейчас живет не знаю. Когда все произошло, она прибежала к телу сына, пыталась подойти к нему, обнять, кричала. Мы ее держали и не подпускали. Ведь нельзя к погибшему подходить до следователей», — поделился один из соседей подростка.
Трагический случай произошел в Гамово примерно в 20:00 16 декабря. Подросток и его подруга находились в квартире на девятом этаже. В какой-то момент он начал кричать, потом выбросил 14-летнюю школьницу с балкона и совершил суицид. Очевидцы случившегося вызвали полицию и скорую помощь, а потом помогли медикам погрузить пострадавшую на носилки. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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