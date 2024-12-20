Умер дублер Михаила Боярского

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Александр Пестов скончался на 78 году жизни
Александр Пестов скончался на 78 году жизни Фото:

Александр Пестов, известный российский актер и каскадер, ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил представитель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России. Пестов также был дублером артиста Михаила Боярского.

«Александр Александрович Пестов умер 18 декабря», — сказал представитель организации. Пестов был широко известен в кинематографических кругах благодаря своей работе как каскадер и постановщик трюков в более чем 160 фильмах и сериалах.

Актер начал свою карьеру в кино в 1970-х годах, сначала как каскадер, а затем и как постановщик трюков. Он на протяжении многих лет был штатным дублером Михаила Боярского, что сделало его заметной фигурой в индустрии.

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Александр Пестов, известный российский актер и каскадер, ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил представитель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России. Пестов также был дублером артиста Михаила Боярского. «Александр Александрович Пестов умер 18 декабря», — сказал представитель организации. Пестов был широко известен в кинематографических кругах благодаря своей работе как каскадер и постановщик трюков в более чем 160 фильмах и сериалах. Актер начал свою карьеру в кино в 1970-х годах, сначала как каскадер, а затем и как постановщик трюков. Он на протяжении многих лет был штатным дублером Михаила Боярского, что сделало его заметной фигурой в индустрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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