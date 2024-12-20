Умер дублер Михаила Боярского

Александр Пестов, известный российский актер и каскадер, ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщил представитель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России. Пестов также был дублером артиста Михаила Боярского.
«Александр Александрович Пестов умер 18 декабря», — сказал представитель организации. Пестов был широко известен в кинематографических кругах благодаря своей работе как каскадер и постановщик трюков в более чем 160 фильмах и сериалах.
Актер начал свою карьеру в кино в 1970-х годах, сначала как каскадер, а затем и как постановщик трюков. Он на протяжении многих лет был штатным дублером Михаила Боярского, что сделало его заметной фигурой в индустрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.