Путин наградил сенатора от Курганской области Орденом Дружбы

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Сенатору Сергею Муратову присвоена госнаграда
Сенатору Сергею Муратову присвоена госнаграда Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов указом президента России Владимиром Путиным награжден Орденом Дружбы. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Муратова Сергея Николаевича — сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности» — указано в документе.

Награждение Сергея Муратова Орденом Дружбы является частью более широкой традиции вручения государственных наград, осуществляемой в рамках празднования Дня Конституции. Ранее президент России Владимир Путин также отметил заслуги других выдающихся жителей региона, включая директора департамента информационной и внутренней политики и председателя курганской городской думы, подчеркивая их вклад в развитие.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов указом президента России Владимиром Путиным награжден Орденом Дружбы. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте правовой информации. «За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Муратова Сергея Николаевича — сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности» — указано в документе. Награждение Сергея Муратова Орденом Дружбы является частью более широкой традиции вручения государственных наград, осуществляемой в рамках празднования Дня Конституции. Ранее президент России Владимир Путин также отметил заслуги других выдающихся жителей региона, включая директора департамента информационной и внутренней политики и председателя курганской городской думы, подчеркивая их вклад в развитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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