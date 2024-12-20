Путин наградил сенатора от Курганской области Орденом Дружбы

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов указом президента России Владимиром Путиным награжден Орденом Дружбы. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте правовой информации.
«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Дружбы Муратова Сергея Николаевича — сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Курганской области, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности» — указано в документе.
Награждение Сергея Муратова Орденом Дружбы является частью более широкой традиции вручения государственных наград, осуществляемой в рамках празднования Дня Конституции. Ранее президент России Владимир Путин также отметил заслуги других выдающихся жителей региона, включая директора департамента информационной и внутренней политики и председателя курганской городской думы, подчеркивая их вклад в развитие.
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