Как отдыхаем на Новый год 2025: расписание праздников и переносы

Январь — первый месяц года, который традиционно начинается с долгих новогодних каникул. Сколько в январе рабочих дней, как отдыхаем на праздники и стоит ли брать отпуск в этом месяце — рассказываем в материале.
Сколько продлятся новогодние праздники в январе 2025 года
Новогодние праздники в России традиционно одни из самых долгих выходных в году. В 2025 году они продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Первый рабочий день в новом 2025 году наступит 9 января (четверг).
Таким образом:
- Официальные выходные и праздничные дни: с 1 по 8 января.
- Дополнительные выходные дни за счет переноса: 29, 30 и 31 декабря 2024 года.
Будет ли 28 декабря 2024 года сокращенным днем
28 декабря 2024 года (суббота) будет рабочим днем из-за переноса с понедельника, 30 декабря. Однако этот день не считается предпраздничным, поэтому работать предстоит полный рабочий день.
Почему 28 декабря не сокращенный день
- 30 декабря не является предпраздничным днём, поэтому перенос на 28 декабря не предусматривает сокращение рабочего времени.
- Работодатели могут сократить рабочий день 28 декабря по собственной инициативе, но по закону это не обязательно.
Таким образом:
- 28 декабря — полноценный рабочий день.
- 29 декабря — уже выходной, и с этого дня начнутся новогодние каникулы.
Ключевые цифры января 2025: рабочие и выходные дни
Январь 2024 года включает в себя:
- Всего календарных дней: 31
- Количество выходных и праздничных дней: 14
- Количество рабочих дней: 17
Нормы рабочего времени в январе 2025 года
Для тех, кто планирует рабочие задачи и ведет учет рабочего времени, важно знать нормы рабочего времени в январе 2024 года:
Для тех, кто работает по 40-часовой рабочей неделе, в январе 2025 года предусмотрено 17 рабочих дней, что в сумме составляет 136 часов. При 36-часовой рабочей неделе также будет 17 рабочих дней, но общее количество рабочего времени составит 122,4 часа. Для сотрудников с 24-часовой рабочей неделей на те же 17 рабочих дней приходится 81,6 часа работы.
Брать ли отпуск в январе 2025
С финансовой точки зрения, январь — не самое удачное время для отпуска. Это связано с тем, что размер отпускных рассчитывается на основе среднего заработка за месяц, деленного на количество календарных дней. Поскольку в январе много выходных и праздничных дней, стоимость одного рабочего дня получается выше обычного. В результате отпускные за эти дни будут меньше, чем зарплата за аналогичное количество отработанных дней.
Когда выгоднее брать отпуск
Для максимальной финансовой выгоды лучше планировать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2025 году к ним относятся:
- Апрель — много рабочих дней.
- Июль — оптимальный месяц для долгого отпуска.
- Сентябрь — рабочий график плотный, отпускные будут выше.
- Октябрь — подходит для осеннего отдыха.
- Декабрь — выгоден финансово и удобно перед праздниками.
Таким образом, если вы хотите получить максимальные отпускные, январь лучше оставить для работы.
Другие праздники и памятные даты января 2024 года
Помимо Нового года и Рождества, в январе отмечают и другие важные даты, хотя они и не являются официальными выходными:
- 8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
- 11 января — День заповедников и национальных парков. Этот день напоминает о важности сохранения окружающей среды и уникальных природных территорий России.
- 12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации. Поздравляем тех, кто стоит на страже закона!
- 13 января — День российской печати. Праздник для журналистов, издателей и всех, кто связан с печатным словом.
- 14 января — Старый Новый год. Традиционный, хоть и неофициальный, повод еще раз отметить наступление нового года.
- 18 января — Крещенский сочельник. День подготовки к великому празднику Крещения Господня.
- 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне. Важный православный праздник.
- 25 января — Татьянин день (день студента). Веселый праздник для всех студентов!
- 26 января — Всемирный день таможенника. Отмечается роль таможенных служб в международной торговле.
- 27 января — День снятия блокады города Ленинграда. День памяти и скорби о трагических событиях Великой Отечественной войны.
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