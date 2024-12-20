Как отдыхаем на Новый год 2025: расписание праздников и переносы

Россиянам напомнили, сколько дней будут отдыхать на новогодние праздники
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На новогодние праздники россиян ждет 11 дней отдыха
На новогодние праздники россиян ждет 11 дней отдыха Фото:

Январь — первый месяц года, который традиционно начинается с долгих новогодних каникул. Сколько в январе рабочих дней, как отдыхаем на праздники и стоит ли брать отпуск в этом месяце — рассказываем в материале.

Сколько продлятся новогодние праздники в январе 2025 года

Новогодние праздники в России традиционно одни из самых долгих выходных в году. В 2025 году они продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Первый рабочий день в новом 2025 году наступит 9 января (четверг).

Таким образом:

  • Официальные выходные и праздничные дни: с 1 по 8 января.
  • Дополнительные выходные дни за счет переноса: 29, 30 и 31 декабря 2024 года.

Будет ли 28 декабря 2024 года сокращенным днем

28 декабря 2024 года (суббота) будет рабочим днем из-за переноса с понедельника, 30 декабря. Однако этот день не считается предпраздничным, поэтому работать предстоит полный рабочий день.

Почему 28 декабря не сокращенный день

  • 30 декабря не является предпраздничным днём, поэтому перенос на 28 декабря не предусматривает сокращение рабочего времени.
  • Работодатели могут сократить рабочий день 28 декабря по собственной инициативе, но по закону это не обязательно.

Таким образом:

  • 28 декабря — полноценный рабочий день.
  • 29 декабря — уже выходной, и с этого дня начнутся новогодние каникулы.

Ключевые цифры января 2025: рабочие и выходные дни

Январь 2024 года включает в себя:

  • Всего календарных дней: 31
  • Количество выходных и праздничных дней: 14
  • Количество рабочих дней: 17

Нормы рабочего времени в январе 2025 года

Для тех, кто планирует рабочие задачи и ведет учет рабочего времени, важно знать нормы рабочего времени в январе 2024 года:

Для тех, кто работает по 40-часовой рабочей неделе, в январе 2025 года предусмотрено 17 рабочих дней, что в сумме составляет 136 часов. При 36-часовой рабочей неделе также будет 17 рабочих дней, но общее количество рабочего времени составит 122,4 часа. Для сотрудников с 24-часовой рабочей неделей на те же 17 рабочих дней приходится 81,6 часа работы.

Брать ли отпуск в январе 2025

С финансовой точки зрения, январь — не самое удачное время для отпуска. Это связано с тем, что размер отпускных рассчитывается на основе среднего заработка за месяц, деленного на количество календарных дней. Поскольку в январе много выходных и праздничных дней, стоимость одного рабочего дня получается выше обычного. В результате отпускные за эти дни будут меньше, чем зарплата за аналогичное количество отработанных дней.

Когда выгоднее брать отпуск

Для максимальной финансовой выгоды лучше планировать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2025 году к ним относятся:

  • Апрель — много рабочих дней.
  • Июль — оптимальный месяц для долгого отпуска.
  • Сентябрь — рабочий график плотный, отпускные будут выше.
  • Октябрь — подходит для осеннего отдыха.
  • Декабрь — выгоден финансово и удобно перед праздниками.

Таким образом, если вы хотите получить максимальные отпускные, январь лучше оставить для работы.

Другие праздники и памятные даты января 2024 года

Помимо Нового года и Рождества, в январе отмечают и другие важные даты, хотя они и не являются официальными выходными:

  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы.
  • 11 января — День заповедников и национальных парков. Этот день напоминает о важности сохранения окружающей среды и уникальных природных территорий России.
  • 12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации. Поздравляем тех, кто стоит на страже закона!
  • 13 января — День российской печати. Праздник для журналистов, издателей и всех, кто связан с печатным словом.
  • 14 января — Старый Новый год. Традиционный, хоть и неофициальный, повод еще раз отметить наступление нового года.
  • 18 января — Крещенский сочельник. День подготовки к великому празднику Крещения Господня.
  • 19 января — Святое Богоявление. Крещение Господне. Важный православный праздник.
  • 25 января — Татьянин день (день студента). Веселый праздник для всех студентов!
  • 26 января — Всемирный день таможенника. Отмечается роль таможенных служб в международной торговле.
  • 27 января — День снятия блокады города Ленинграда. День памяти и скорби о трагических событиях Великой Отечественной войны.

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Январь — первый месяц года, который традиционно начинается с долгих новогодних каникул. Сколько в январе рабочих дней, как отдыхаем на праздники и стоит ли брать отпуск в этом месяце — рассказываем в материале. Сколько продлятся новогодние праздники в январе 2025 года Новогодние праздники в России традиционно одни из самых долгих выходных в году. В 2025 году они продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно. Первый рабочий день в новом 2025 году наступит 9 января (четверг). Таким образом: Будет ли 28 декабря 2024 года сокращенным днем 28 декабря 2024 года (суббота) будет рабочим днем из-за переноса с понедельника, 30 декабря. Однако этот день не считается предпраздничным, поэтому работать предстоит полный рабочий день. Почему 28 декабря не сокращенный день Таким образом: Ключевые цифры января 2025: рабочие и выходные дни Январь 2024 года включает в себя: Нормы рабочего времени в январе 2025 года Для тех, кто планирует рабочие задачи и ведет учет рабочего времени, важно знать нормы рабочего времени в январе 2024 года: Для тех, кто работает по 40-часовой рабочей неделе, в январе 2025 года предусмотрено 17 рабочих дней, что в сумме составляет 136 часов. При 36-часовой рабочей неделе также будет 17 рабочих дней, но общее количество рабочего времени составит 122,4 часа. Для сотрудников с 24-часовой рабочей неделей на те же 17 рабочих дней приходится 81,6 часа работы. Брать ли отпуск в январе 2025 С финансовой точки зрения, январь — не самое удачное время для отпуска. Это связано с тем, что размер отпускных рассчитывается на основе среднего заработка за месяц, деленного на количество календарных дней. Поскольку в январе много выходных и праздничных дней, стоимость одного рабочего дня получается выше обычного. В результате отпускные за эти дни будут меньше, чем зарплата за аналогичное количество отработанных дней. Когда выгоднее брать отпуск Для максимальной финансовой выгоды лучше планировать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2025 году к ним относятся: Таким образом, если вы хотите получить максимальные отпускные, январь лучше оставить для работы. Другие праздники и памятные даты января 2024 года Помимо Нового года и Рождества, в январе отмечают и другие важные даты, хотя они и не являются официальными выходными:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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