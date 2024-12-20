20 декабря 2024

Стало известно число жертв в результате теракта в Германии

Bild: в Магдебурге при наезде автомобиля на рынке погибли 11 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль въехал в толпу по направлению к мэрии немецкого города
Автомобиль въехал в толпу по направлению к мэрии немецкого города Фото:

При наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) погибли не менее 11 человек. Пострадавших около 80 человек, сообщили источники.

«В результате теракта погибло не менее одиннадцати человек. По  данным спасательной службы, от 60 до  80 человек получили ранения. По словам очевидцев, автомобиль, по-видимому, въехал прямо в  толпу в  направлении мэрии», — сообщает газета Bild. Схожие цифры приводят и другие немецкие СМИ.

Трагедию, произошедшую вечером 20 декабря, классифицируют как теракт, передает «Национальная служба новостей». Подозреваемый в преступлении уже задержан. По информации издания WELT, это мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.

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При наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) погибли не менее 11 человек. Пострадавших около 80 человек, сообщили источники. «В результате теракта погибло не менее одиннадцати человек. По  данным спасательной службы, от 60 до  80 человек получили ранения. По словам очевидцев , автомобиль , по-видимому , въехал прямо в  толпу в  направлении мэрии », — сообщает газета Bild. Схожие цифры приводят и другие немецкие СМИ. Трагедию, произошедшую вечером 20 декабря, классифицируют как теракт, передает «Национальная служба новостей». Подозреваемый в преступлении уже задержан. По информации издания WELT, это мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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