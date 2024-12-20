Стало известно число жертв в результате теракта в Германии

При наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) погибли не менее 11 человек. Пострадавших около 80 человек, сообщили источники.
«В результате теракта погибло не менее одиннадцати человек. По данным спасательной службы, от 60 до 80 человек получили ранения. По словам очевидцев, автомобиль, по-видимому, въехал прямо в толпу в направлении мэрии», — сообщает газета Bild. Схожие цифры приводят и другие немецкие СМИ.
Трагедию, произошедшую вечером 20 декабря, классифицируют как теракт, передает «Национальная служба новостей». Подозреваемый в преступлении уже задержан. По информации издания WELT, это мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.
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