Welt: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

Подозреваемый в преступлении находится под стражей, сообщает WELT со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, задержанный — мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии.
«Мы можем подтвердить, что задержанный — гражданин Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году», — приводит WELT слова представителя служб безопасности. Как говорится в материале, автомобиль был арендован.
На ярмарке, посвященной празднованию Рождества в Магдебурге, Германия, случилось трагическое событие: автомобиль наехал на группу людей, проинформировал телеканал NTV, опираясь на данные от властей Саксонии-Анхальт, передает RT. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.
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