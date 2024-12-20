Welt: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

21 декабря 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Мужчину наехавшего на толпу людей задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подозреваемый в преступлении находится под стражей, сообщает WELT со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, задержанный — мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. «Мы можем подтвердить, что задержанный — гражданин Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году», — приводит WELT слова представителя служб безопасности. Как говорится в материале, автомобиль был арендован. На ярмарке, посвященной празднованию Рождества в Магдебурге, Германия, случилось трагическое событие: автомобиль наехал на группу людей, проинформировал телеканал NTV, опираясь на данные от властей Саксонии-Анхальт, передает RT. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в преступлении находится под стражей, сообщает WELT со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, задержанный — мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. «Мы можем подтвердить, что задержанный — гражданин Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году», — приводит WELT слова представителя служб безопасности. Как говорится в материале, автомобиль был арендован. На ярмарке, посвященной празднованию Рождества в Магдебурге, Германия, случилось трагическое событие: автомобиль наехал на группу людей, проинформировал телеканал NTV, опираясь на данные от властей Саксонии-Анхальт, передает RT. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.