20 декабря 2024

Welt: наезд на толпу в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Дубова. Курган, арест, наручники
Мужчину наехавшего на толпу людей задержали Фото:

Подозреваемый в преступлении находится под стражей, сообщает WELT со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, задержанный — мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии.

«Мы можем подтвердить, что задержанный — гражданин Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году», — приводит WELT слова представителя служб безопасности. Как говорится в материале, автомобиль был арендован.

На ярмарке, посвященной празднованию Рождества в Магдебурге, Германия, случилось трагическое событие: автомобиль наехал на группу людей, проинформировал телеканал NTV, опираясь на данные от властей Саксонии-Анхальт, передает RT. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.

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Подозреваемый в преступлении находится под стражей, сообщает WELT со ссылкой на источники в силовых структурах. По информации издания, задержанный — мужчина, родившийся в 1974 году в Саудовской Аравии. «Мы можем подтвердить, что задержанный — гражданин Саудовской Аравии, родившийся в 1974 году», — приводит WELT слова представителя служб безопасности. Как говорится в материале, автомобиль был арендован. На ярмарке, посвященной празднованию Рождества в Магдебурге, Германия, случилось трагическое событие: автомобиль наехал на группу людей, проинформировал телеканал NTV, опираясь на данные от властей Саксонии-Анхальт, передает RT. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования семьям пострадавших в результате теракта в немецком Магдебурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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