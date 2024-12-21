SHOT: жители Сочи сообщают о звуках взрывов

В Сочи жители сообщают о серии взрывов, которые, по предварительной информации, были вызваны работой системы ПВО. По словам местных, звуки взрывов начали раздаваться с раннего утра и продолжались в течение нескольких часов.
«Начиная с 5:50 утра мы слышали от семи до десяти взрывов в районе Лазаревское. От мощности взрывов задрожали окна в рамах, и сработала сигнализация у машин», — рассказали местные жители telegram-каналу SHOT. По их данным, причиной взрывов стала активация системы ПВО в акватории Черного моря, предположительно, направленная против атаки БПЛА. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
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